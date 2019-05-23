«Нелепо и абсурдно»: В МИД ответили на слова США о российской агрессии в Арктике

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Старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов заявил, что претензии Вашингтона выглядят необоснованными.

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Фото, видео: ТАСС / Лев Федосеев, © РИА Новости / Владимир Астапкович, www.globallookpress.com

В МИД РФ раскритиковали слова США об «агрессии» России в Арктике и назвали подобные заявления нелепыми. Старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов, в разговоре с РИА Новости, дал оценку словам госсекретаря Майка Помпео — тот назвал ряд инициатив Москвы «частью общего агрессивного поведения России в Арктике».

«Нелепыми, абсурдными и необоснованными выглядят обвинения в адрес России», — сказал Корчунов.

Глава Госдепа обвинял Россию в агрессии в связи с предложением объединить Северный морской путь с китайским Шелковым путем. Также беспокойство Вашингтона вызвали новые требования Москвы по порядку прохождения Северного морского пути судами других государств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об истинных целях России в Арктике, которые изложил Сергей Лавров. По его словам, в регионе нет ни одного вопроса, который бы требовал военного решения.

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