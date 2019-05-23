Сколько стоит свадебный банкет Потапа и Насти Каменских

Свадебный банкет Потапа и Насти Каменских, который пройдет в одном из ресторанов в Киеве в четверг, 23 мая, обойдется молодоженам в весьма скромную для представителей шоу-бизнеса цену.

По информации Teleprogramma.Pro, одно место в киевском ресторане стоит полторы тысячи гривен, что равно примерно четырем тысячам рублей. Известно, что заведение находится не в центре города, однако его точное название не уточняется. С 16.00 по местному времени оно закрыто для посетителей.

Одна из главных гостей банкета — Надежда Бабкина и ее семья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коллеги по сцене Потапа и Насти Каменских заполнили 23 мая Instagram поздравлениями звездной пары, а также о том, как будущие супруги пришли к долгожданной свадьбе.