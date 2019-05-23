«Не пара», но женится: Как Потап и Настя пришли к свадьбе

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Украинский дуэт покорил сцену в 2008 году хитом «Не пара», а спустя 11 лет музыканты объявили о бракосочетании.

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Фото, видео: Instagram @potupinastyaf, @gorovaya_irina, www.globallookpress.com

Фанаты и публика обсуждают главную свадьбу мая 2019, если не сказать, что всего года — Потап и Настя Каменских наконец-то поженились. Их дуэт сложился в далеком 2006 году, но только сейчас пара официально объявила о бракосочетании.

Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) начал свою музыкальную карьеру в конце 90-х, а в 2000 он стал частью коллектива «Вход в сменной обуви». Он сразу примерил на себя образ эпатажного рэпера с юмористическими текстами — таким он остается по сей день. В 2006 году Потап решает пуститься в свободное плавание и уходит из группы. Тогда же он начал подыскивать вокалистку для нового трека «Без любви». Ирония судьбы — для трека с таким названием он нашел будущую любовь всей своей жизни, то есть Настю Каменских.

Каменских занималась вокалом с детства и, к моменту знакомства с Потапом, уже завоевала ряд наград, в том числе международных. Изначально Потапенко искал вокалистку на одну композицию, но затем он решил заняться продюсированием дуэта, который получил незамысловатое название «Потап и Настя».

В 2008 году проект «выстреливает» — ротацию музыкальных каналов и радио покоряет песня «Не пара» и эпатажный клип на нее. О Потапе и Насте узнает широкая публика, половина СНГ напевает «Знаешь, извини, но мы не пара, не пара. Вот такая вот у нас запара, запара».

Сразу же начинают появляться слухи — Потап и Настя встречаются, хотя рэпер на тот момент был в браке с Ириной Горовой, которая в 2008-м родила Потапенко сына. Дуэт продолжил «бомбить» эфир хитами — в 2007-м выходит «Внатуре», а годом позже — ужас учителей русского, песня «На раЁне». К 2014 году, когда Потап и Настя выпустили три совместных успешных альбома, а рэпер развелся с Ириной Горовой, слухи лишь о романе внутри коллектива лишь только усилилась.

Потап и Настя Каменских подтвердили свадьбу чувственным признанием — видео

Истинных фанатов не убеждала упорная конспирация Потапа и Насти — люди поверили, что они встречаются. Тревожным сигналом стал распад коллектива в 2017-м — Потапенко и Каменских занялись сольными проектами. Любопытные и внимательные пользователи сети уличили Каменских в тайной помолвке — та якобы засветила кольцо на безымянном пальце в одном из роликов на YouTube. Выдвигались теории, что свадьба должна была случиться еще в 2016-м, но помешала травма ноги Насти, которая неудачно прыгнула с парашютом.

Все домыслы Потап развеял в 2019 году — на одной из передач украинского телевидения он признался, что встречается с Настей Каменских. Дело плавно шло к свадьбе, но пара держала все в строгости и тайне — музыканты не хотели огласки и публичного внимания. По слухам, которые оказались правдой, пара должна была сыграть свадьбу 23 мая в Киеве. В сети появились даже образцы свадебных приглашений, где Потап называл себя «медведем», а Настю — «драгоценным камушком».

Наконец, 23 мая все встало на свои места — Потап показал клип на песню «Константа», в котором признался в любви к Каменских и рассказал, что у них будут «красивые, милые дети». В конце клипа в кадре появилась сама Настя в свадебном платье, так что сомнений не осталось ни у кого. Следом появились подтверждения новоиспеченных мужа и жены, а также поздравления от звезд: свадьба «Не пары» — это реальность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и как поздравил Потапа и Настю.

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