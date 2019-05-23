Свадьба года: Звезды поздравляют Потапа и Настю с долгожданным бракосочетанием

Звезды всех мастей ликуют — Потап и Настя Каменских наконец-то поженились. Instagram заполняется видео с поздравлениями: отметились Настя Дорофеева из «Время и стекло», Тина Кароль, ведущая Мила Еремеева и еще с десяток селебрити.

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Отдельно идет поздравление Ника Найкера — саунд-продюсера, который занимался созданием знакового клипа «Константа». В этом видео, выпущенном 23 мая, Потап зачитывает рэп о том, как любит Настю и хочет создать семью, а Каменских в это время разгуливает в эротичном белом белье.

«Хочу поблагодарить Лешу (Потапа — Прим. ред.) за полное доверие и свободу, которая у меня была при написании саунд продакшна для столь особенной песни», — написал Найкер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности о «свадебном» клипе Потапа и Насти.