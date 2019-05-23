Снятый с рейса неадекватный пассажир умер в «Домодедово»

Судмедэксперты устанавливают причину гибели пассажира авиакомпании Red Wings, из-за неадекватного поведения которого в Москву вернулся рейс в Симферополь.

Как передает ТАСС, инцидент произошел в первой половине дня 23 мая. Через двадцать минут после вылета в Крым экипаж принял решение вернуться в московский аэропорт из-за поведения мужчины, который создавал опасность для себя и рядом сидящих пассажиров.

После посадки в «Домодедово» неадекватного пассажира передали полицейским и медикам, однако он скончался в карете скорой помощи. Предварительно, мужчина страдал психическим заболеванием.

Самолет снова вылетел в Симферополь в 12:15 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании буйного пассажира, напавшего на экипаж и полицейского в новосибирском аэропорту.