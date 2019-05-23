Задержан бывший министр Пензенской области Владимир Стрючков

Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

«Владимир Стрючков задержан», — цитирует агентство собеседника.

Однако о каком преступлении идет речь, источник ТАСС не уточнил.

Стрючкову 59 лет. Впервые он был назначен на пост министра здравоохранения в 2005 году. Затем несколько раз менял должность. С 2013-го по 29 апреля 2019-го Владимир Стрючков являлся министром здравоохранения в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аресте замгубернатора Ростовской области по ЖКХ Сергея Сидаша по делу о хищении 223 миллионов рублей.