Замгубернатора Ростовской области по ЖКХ арестовали по делу о хищении 223 миллионов рублей

Суд Ростова в среду, 22 мая, отправил на два месяца под арест вице-губернатора Сергея Сидаша. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Во вторник его задержали по делу о злоупотреблениях при строительстве стадиона «Ростов Арена».

Сидаш курировал в региональном правительстве ЖКХ. Во время обысков выяснилось, что главный коммунальщик питал слабость к дорогим вещам. У него изъяли коллекцию часов стоимостью не меньше 16 миллионов рублей и крупную сумму наличными. В конце марта по этому же делу в СИЗО поместили экс-министра строительства Ростовской области Николая Безуглова.

Ранее 5-tv.ru заявил, что Совет Федерации досрочно лишил арестованного сенатора Арашукова полномочий.