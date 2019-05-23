Бросившая семимесячную дочь «мать-кукушка» повторяет судьбу своих родителей

У брошенной в пустом доме в пригороде Петербурга семимесячной девочки оказалась очень странная семья. 5-tv.ru установил личности ее родителей и ближайших родственников. Оказалось, и мамаша-кукушка, и ее мама, то есть бабушка брошенной малышки — уже попадали в поле зрения правоохранительных органов именно из-за, скажем так, неадекватного понимания «семейных ценностей». Но до того, чтобы оставлять ребенка на верную смерть, пока не доходило.

Родителей, бросивших семимесячную малышку на произвол судьбы, правоохранители ищут вторые сутки. Но пока удалось установить только личности матери и отца. Это 20-летняя Диана Садовникова и ее сожитель по имени Роман.

Инцидент случился вот в частном доме, который сдает в аренду хозяин. Месяц назад семья с ребенком сняла половину дома и вот-вот должна была съехать.

Судя по всему, к своему криминальному побегу родители готовились заранее. Забрали из квартиры все личные вещи, бросив самое дорогое: девочка без еды, одежды и памперсов лежала в холодной коляске. Рядом — выписка из родильного дома. Имени ребенку дать не успели, в графе отец — прочерк. Полицию вызвал рабочий, делавший ремонт у соседей. До этого он несколько часов слышал за стенкой надрывный детский плач.

«Я стал стучать двери, окна, достал запасной ключ, открыл двери. Ребенок лежит, вещей нет. Съехали. Вызвали брата его. Он вызвал полицию, „скорую“. Ребенка увезли», — рассказывает Сергей.

Сейчас малышка в детской больнице. Врачи говорят — состояние удовлетворительное. Но ребенок требует полного обследования. Ситуация на контроле у детского омбудсмена Анны Кузнецовой. По ее словам, надо выяснить мотивы поступка родителей.

«Как правило, это бывает дезориентация в сегодняшнем в этом мире. Непонятно куда обратиться, зачем обратиться, какая помощь положена. Если вдруг семья в кризисной ситуации. Но ничего не оправдывает оставление ребенка в опасности тем более в столь малом возрасте», — объясняет уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По словам хозяина дома, который живет на Украине, родители хотели сдать малышку в приют из-за тяжелого финансового положения. Диана Садовникова — злостная неплательщица: на сайте судебных приставов у нее долгов по ЖКХ на 318 тысяч рублей.

5-tv.ru выяснил еще один важный факт из жизни женщины. На кадрах, снятых еще восемь лет назад, будущая мать брошенной малышки. Диане всего 12. Трудный подросток, она не раз убегала из «дома милосердия», куда ее определили органы опеки. В 2011-м соцслужбы хотели лишить мать Дианы родительских прав — Ирину Садовникову обвиняли в плохом уходе за детьми, а их в семье было десять. Мы нашли соседей Ирины Садовниковой. Они подтверждают: в семье 12-летней Дианы постоянно были скандалы.

Следователям предстоит тщательно изучить биографию матери-кукушки. Есть информация, что у Дианы было еще трое старших детей и они уже живут в приюте. Дочка повторяет судьбу матери. За оставление свей семимесячной малышки в опасности ей грозит до года колонии.