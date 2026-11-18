Мединский пошутил над европейцами и их роли на переговорах по Украине

Помощник президента РФ Владимир Мединский предложил европейским делегатам посидеть вместе в баре отеля, если они приехали в Абу-Даби в качестве туристов. Так он прокомментировал их присутствие в столице ОАЭ после переговоров России, США и Украины 10–11 ноября.

Мединский также отметил, что российская делегация с представителями ЕС не встречалась, а их статус в Абу-Даби остался непонятным. Москва не получила от Брюсселя никаких конкретных инициатив.

Тем временем спецпредставитель главы Белого дома Джаред Кушнер предложил странам ЕС согласовать кандидатуру единого представителя на переговорах. По его мнению, достичь договоренности с ними было бы сложнее, чем с Россией. Кроме того, он заявил о подготовке новой встречи по Украине.

Руководители ЕС в свою очередь заявили, что их делегаты присутствовали на переговорах в Абу-Даби — в отдельном сообщении европейская сторона подчеркнула, что перед трехсторонней встречей ее представители провели консультации с США и Украиной.

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