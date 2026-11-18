Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились более 2 часов и завершились

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры. Сначала они выступили с заявлениями, потом продолжили переговоры в закрытом формате, а после продолжили их в узком составе делегаций в формате рабочего завтрака. Кадры встречи публикует 5-tv.ru.

Стороны обсудили вопросы международной политической повестки. В частности, речь шла об Украине и урегулировании кризиса, ситуации на Корейском полуострове и стратегическом взаимодействии России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились более двух часов и завершились.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что Путин и Си Цзиньпин обсудят предстоящую трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча российского и китайского лидеров началась утром 18 ноября в Шэньчжэне на полях 33-го саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В начале переговоров Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом и отметил, что в текущем году лидеры встречаются уже в третий раз.

Китайский председатель также сообщил, что всего проводил встречи с российским президентом 50 раз. По его словам, в 2026 году исполняется 30 лет с момента установления китайско-российских отношений партнерства и стратегического взаимодействия и 25 лет со дня заключения соответствующего договора.

Путин прибыл в Шэньчжэнь 17 ноября для участия в саммите АТЭС. По прибытии российского президента встретили почетный караул Народно-освободительной армии Китая и военный оркестр. На мероприятии также присутствовали представители молодого поколения Китая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.