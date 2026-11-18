Еще одна страна НАТО хочет получить доступ к ядерному арсеналу США — Польша подала заявку на участие в программе «Самолеты двойного назначения».

Она позволяет союзникам применять американское ядерное оружие в случае конфликта. Если Вашингтон одобрит заявку, польские пилоты смогут пройти специальную подготовку на закупленных у Штатов истребителях F-35.

Правда, сами боеприпасы полякам не дадут: их оставят под полным контролем американцев на базах в других странах Европы.

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