Польские пилоты могут получить доступ к ядерному оружию США
Варшава намерена присоединиться к программе самолетов двойного назначения. В случае одобрения заявки летчики смогут пройти специальную подготовку.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Sra Adriana Jordan-Alcaniz/U.S; 5-tv.ru
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Еще одна страна НАТО хочет получить доступ к ядерному арсеналу США — Польша подала заявку на участие в программе «Самолеты двойного назначения».
Она позволяет союзникам применять американское ядерное оружие в случае конфликта. Если Вашингтон одобрит заявку, польские пилоты смогут пройти специальную подготовку на закупленных у Штатов истребителях F-35.
Правда, сами боеприпасы полякам не дадут: их оставят под полным контролем американцев на базах в других странах Европы.
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