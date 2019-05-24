Тимошенко против референдума по «российскому вопросу», но за сильную армию

Юлия Тимошенко высказалась резко против референдума по вопросам отношений с Россией, который предложил провести Зеленский. Избранный президент посчитал, что решать, как должны взаимодействовать Украина и РФ, могут не только депутаты и президент, но и простые украинцы.

Тимошенко в эфире канала «1+1» заявила, что референдум недопустим, так как на нем нельзя обсудить все детали ситуации, особенно относительно конфликта на востоке Украины. Вместо обсуждения лидер «Батькивщины» предлагает усилить украинскую армию и убедить мировое сообщество ужесточить санкции против России.

«Сегодня нам надо не говорить о референдумах — они невозможны, а надо говорить о консолидации усилий для построения сильной международной поддержки, чтобы РФ реально пошла на переговоры о мирном процессе», — заявила Тимошенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией.