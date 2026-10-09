Армия России нанесла удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 19 0

В результате атаки в порту Николаев был поражен сухогруз.

ВС России нанесла удары по портовой инфраструктуре Украин

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Армия России минувшей ночью атаковала объекты портовой инфраструктуры Украины и морские суда, использовавшиеся в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате удара в порту Николаев Николаевской области был поражен сухогруз, доставлявший военные грузы.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны в ночь на 9 октября перехватили и уничтожили 505 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, дроны были сбиты в период с 20:00 8 октября до 08:00 9 октября.

Беспилотники уничтожили над 16 российскими областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом. Кроме того, средства ПВО перехватили БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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