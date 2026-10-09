Российские военные поразили мост через реку Оскол на купянском направлении

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 20 0

Средствами объективного контроля зафиксировано точное попадание ракеты по переправе.

ВС России разрушили мост через Оскол на купянском направлени

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по мосту через реку Оскол в районе населенного пункта Петровка на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве заявили, что в результате удара переправа была разрушена.

«Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано точное попадание по мосту и его разрушение», — говорится в сообщении.

Минобороны также опубликовало кадры удара. На видео показано наведение на цель, после чего ракета поражает мост. После попадания над переправой поднимается густой столб дыма, а конструкция разрушается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили скопления живой силы ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища.

Артиллерийские подразделения выполняют огневые задачи круглосуточно. Разведка целей и корректировка огня ведутся во взаимодействии с операторами беспилотных систем.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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