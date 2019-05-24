Трое боевиков ликвидированы в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет. На месте боестолкновения правоохранителей с бандитами было обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы. Подробности спецоперации на данный момент неизвестны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сирийские военные отбили три атаки боевиков на Кафр-Нбуда. Правительственные войска республики столкнулись с массированной атакой «Джебхат ан-Нусры»* — террористы применяли танки и так называемые джихад-мобили под управлением смертников. Все три атаки были отбиты.

* — организация запрещена на территории РФ