Ее видели миллионы, но не знали имени: трагедия Тина Симмонс, найденной мертвой в квартире
Почти шесть десятилетий она помогала создавать фильмы, ставшие легендами мирового кино. Однако за кадром ее собственной жизни не оказалось той славы, которую получили знаменитые коллеги.
Фото: Facebook*
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Умершая актриса Тина Симмонс снялась в пяти фильмах о Джеймсе Бонде
Британская актриса Тина Симмонс умерла после почти 60 лет работы в кино. Page Six рассказали, чем была известна артистка.
Симмонс не была звездой первой величины, однако ее лицо знакомо миллионам зрителей. Она появлялась в крупнейших голливудских проектах, играла небольшие эпизодические роли, работала в массовке и заменяла знаменитых актрис на съемочной площадке.
За свою карьеру Тина успела поработать над сотнями проектов. Среди них — фильмы о Джеймсе Бонде, «Возвращение джедая», «Супермен», «Миссия невыполнима» и «Темный рыцарь».
Нашли мертвой в квартире: что известно о смерти Тины Симмонс
О кончине актрисы стало известно в середине ноября 2026 года. По сообщениям британских СМИ, ее тело обнаружили дома. Одной из первых о потере рассказала Мэдлин Смит, сыгравшая девушку Бонда в фильме «Живи и дай умереть». Женщины дружили почти шесть десятилетий.
«Я опустошена. Тину Симмонс нашли мертвой в ее квартире. Ужасно. Мы дружили, кажется, с 1968 года», — написала Смит в социальных сетях.
Актриса также выразила сожаление, что ее подруга умерла в одиночестве, и выразила надежду на проведение памятного мероприятия в ее честь. Причина смерти Симмонс пока не объявлена.
Появилась в «Звездных войнах», но ее имени не было в титрах
Одной из наиболее известных работ Симмонс стало участие в фильме Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая 1983 года. Она сыграла техника повстанцев, появившегося в сценах подготовки к атаке на вторую Звезду Смерти.
Роль была небольшой, но ее запомнили поклонники космической саги. Спустя десятилетия Симмонс продолжали приглашать на фестивали и встречи с фанатами.
При этом ее карьера складывалась иначе, чем у исполнителей главных ролей. Тина часто появлялась лишь на несколько секунд, но именно благодаря таким актерам огромные фантастические миры выглядели населенными и живыми.
Пять фильмов о Джеймсе Бонде и работа с Бритт Экланд
Особое место в карьере Симмонс занимала бондиана. Она появлялась в нескольких фильмах о британском суперагенте, причем каждый раз в новом образе. В «Осьминожке» она сыграла посетительницу цирка, в «Виде на убийство» — владелицу скаковой лошади, а в «Искрах из глаз» — агента.
Позднее актриса появилась среди гостей ледяного дворца в фильме «Умри, но не сейчас», а в картине «Не время умирать» 2021 года сыграла участницу организации «Спектр».
Кроме того, во время работы над фильмом «Человек с золотым пистолетом» в 1974 году Симмонс была дублершей Бритт Экланд, исполнившей роль Мэри Гуднайт. Так за несколько десятилетий актриса успела поработать над бондианой с разными исполнителями главной роли.
Дублировала Мэрил Стрип и Хелен Миррен
Симмонс не ограничивалась появлением перед камерой. Ее часто приглашали в качестве дублера или стенд-ина — человека, который заменяет исполнителя главной роли во время подготовки освещения, настройки камер и других технических этапов съемок.
Тина работала с Мэрил Стрип, Хелен Миррен, Мирандой Ричардсон, Джеммой Джонс и Эллен Грин. В частности, она заменяла Миррен на съемках боевика «РЭД-2».
Подобная работа редко приносит широкую известность. Зритель может вообще не узнать, кто помогал съемочной группе готовить сцены с участием любимых актеров. Однако от таких специалистов зависит организация съемочного процесса, особенно при работе над крупными фильмами с дорогостоящими декорациями и сложным освещением.
Успела поработать и с Marvel, и с DC
Фильмография Симмонс охватывала сразу несколько крупнейших кинематографических вселенных. Она участвовала в съемках картин «Супермен 3», «Супермен 4», «Супердевушка» и «Темный рыцарь» Кристофера Нолана.
Актриса также появлялась в проектах Marvel, включая «Доктор Стрэндж» и «Человек-паук: Вдали от дома». Среди других известных работ — «Кто подставил кролика Роджера», «Магазинчик ужасов» и «Миссия невыполнима».
Снималась Тина и для британского телевидения. В числе ее проектов были сериалы «Доктор Кто», «Жители Ист-Энда», «Улица Коронации», «Чисто английское убийство» и другие популярные шоу.
За десятилетия работы Симмонс оказалась причастна к огромному количеству знаменитых постановок, оставаясь при этом практически неизвестной широкой публике.
«Она дарила людям радость»: как коллеги простились с актрисой
В последние годы Симмонс стала постоянной гостьей встреч поклонников научной фантастики и кинофестивалей. На таких мероприятиях она рассказывала истории со съемок, фотографировалась с фанатами и делилась воспоминаниями о работе со знаменитыми артистами.
Организаторы Gosport Comic Con отметили ее доброту, чувство юмора и открытость. Слова соболезнования опубликовало и сообщество The Bearded Trio, посвященное творчеству Джорджа Лукаса и Джона Уильямса.
Его представители назвали Тину любимой участницей кинематографического сообщества, которую ценили не только за профессионализм, но и за человеческие качества.
Поклонники Джеймса Бонда из сообщества 007 Travellers также вспомнили многочисленные появления Симмонс в фильмах о суперагенте и выразили соболезнования ее близким.
За почти 60 лет Тина Симмонс так и не стала знаменитостью, чье имя крупными буквами пишут на киноафишах. Но ее работа сохранилась в фильмах, которые продолжают смотреть миллионы людей по всему миру.
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