Сирийские военные отбили три атаки боевиков на Кафр-Нбуда

Сирийские правительственные войска отбили три атаки боевиков «Джебхат ан-Нусры»* 22 мая, сообщили в Минобороны.
Столкновения с террористами произошел в Идлибской зоне деэскалации при попытке последних прорваться к населенному пункту Кафр-Нбуда.
Военные САР стакнулись с массированным наступлением около 500 боевиков с использованием танков, систем залпового огня и так называемыми джихад-мобилями под управлением смертников.
Ранее 5-tv.ru публиковал репортаж из сирийского «лагеря смерти» Эль-Рукбан.
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