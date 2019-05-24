Умерла историк Наталия Басовская

Историк-медиевист и профессор Наталия Басовская умерла на 79-м году жизни. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на декана факультета журналистики РГГУ Наталию Макарову. Также информацию подтвердила дочь Басовской Евгения.

Наталия Басовская была крупным советским и российским специалистом по истории Средних веков, ее авторству принадлежат многочисленные работы по истории Столетней войны. С середины 1970-х годов она начала выступать на телевидении и в радиоэфире. Вместе с главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым она вела исторические передачи «Не так» и «Все так».

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