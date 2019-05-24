Дочь Александра Серова впервые после свадьбы показала мужа — видео и фото

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Мишель Серова перестала скрывать от общественности лицо своего избранника.

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Фото, видео: Instagram @mishel_serova

Дочь эстрадного певца Александра Серова Мишель впервые после свадьбы показала общественности своего мужа Романа. 26-летняя девушка перестала скрывать его лицо от общественности и разместила свадебные фотографии на своей странице в Instagram.

«Знакомьтесь, мой любимый муж», — написала Мишель Серова под публикацией.

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Instagram @mishel_serova

Помимо этого, Мишель разместила в сети видео, на котором запечатлен первый танец новобрачных. Молодые нежно танцуют под знаменитую песню «Я люблю тебя до слез» в живом исполнении Игоря Николаева.

«Спасибо огромное за поздравление и за эти эмоции, это было волшебно! Самое главное, что я хочу сказать — это спасибо любимому мужу за этот праздник, который он мне организовал! Роман решил, что каждая, наверное, девушка мечтает об этом дне и если это сделает меня еще счастливее, то будем гулять!» — пишет дочь Александра Серова.

Instagram @mishel_serova

Мишель Серова отметила, что ей всегда нравилось умение супруга четко принимать решения.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — как прошла свадьба дочери Александра Серова.

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