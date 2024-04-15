В Москве состоялась премьера фильма «Сто лет тому вперед»

Эфирная новость 15 0

Картина по мотивам повести Кира Булычева не пересекается с «Гостьей из будущего».

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Экшен про новую Алису Селезневу увидели столичные зрители. Премьера фильма «Сто лет тому вперед» по мотивам повести Кира Булычева состоялась в кинотеатре «Октябрь» и собрала полный зал.

Как рассказал сценарист фильма Александр Андрющенко, это совершенно новая история, которая никак не пересекается со знакомой всем «Гостьей из будущего». Работа над сценарием шла три года.

Создатели, среди которых и компания НМГ, постарались сохранить в нем ту мораль, которая была заложена в повести Булычева: наше будущее определяют те поступки, которые мы совершаем каждый день.

В большой прокат приключенческий фильм «Сто лет тому вперед» выйдет 18 апреля.

+10° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:58
В Москве состоялась премьера фильма «Сто лет тому вперед»
9:42
Подполье заявило об ударе по расположению французских наемников ВСУ в Славянске
9:34
По старой схеме: Британия хочет выслать нелегалов в четыре страны
9:21
Вкусная и сочная: как правильно выбрать клубнику
9:05
Глава МЧС Куренков в третий раз отправился в Оренбуржье
8:49
Парад лицемерия: Совет Безопасности ООН осудил атаку Ирана на Израиль

Сейчас читают

«Мечтал о семье»: сын Михаила Круга потерпел очередную неудачу в личной жизни
«Папа — ужасный человек»: дочь Бишимбаева отправила смс Нукеновой после ее смерти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок