Скоро на экранах: ждет ли ленту «Сто лет тому вперед» успех в прокате

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 35 0

18 апреля в кино выйдет фильм «Сто лет тому вперед»

Скоро на экранах: ждет ли ленту «Сто лет тому вперед» успех в прокате

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Foto: Sabine Brose/Sorge

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Экранизация повести Кира Булычева выйдет в кино 18 апреля.

В Казани прошел премьерный показ нового фильма, который получил название «Сто лет тому вперед» и собрал в себе не только известных, но и талантливых молодых актеров, которые набирают популярность последние годы.

«Лирико-фантастическая картина режиссера Александра Андрющенко отвечает моде, захватившей современный российский кинематограф, а именно — переосмысливает жемчужины советской художественной культуры», — рассказывает издание «БИЗНЕС Online».

Фильм поднимает важные вопросы, которые актуальны в любые годы: конфликт «отцов и детей», какие трудности возникают в подростковом возрасте, и почему современная молодежь не расстается с телефонами.

«Сто лет тому вперед» еще не вышел в прокат, но уже претендует на успех. Оценив трейлер, можно предположить, что кинокартина составит конкуренцию по кассовому сбору «Холопа-2» и «Бременских музыкантов».

Ранее 5-tv.ru рассказал о судьбе звезды «Ералаша» Веры Иванченко.

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