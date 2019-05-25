Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол поцелуем

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Герцогиня Кембриджская представила Елизавете II свой сад на ежегодной выставке в Лондоне, где и поцеловала ее в щеку.

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Фото, видео: Instagram @kensingtonroyal

Ежегодная выставка садов в Лондоне ознаменовалась конфузом с участием королевы Елизаветы II. Перед официальной частью программы Chelsea Flower Show Принц Уильям и Кейт Миддлтон приветствовали монаршую особу. Присутствующие заметили, что герцогиня Кембриджская поцеловала в щеку Елизавету, что является нарушением протокола.

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Конечно, в домашнем кругу такое может быть позволено, но прямо перед десятком-другим телекамер! Впрочем, по словам королевского эксперта Даниэлы Эльзер, то что ей было позволено это сделать, означало «потрясающе большой знак одобрения». Причем — со стороны самой королевы, которая к таким вещам относится довольно серьезно.

Выставка садов в Челси проходит под патронажем королевской семьи. В 2019 году Кейт Миддлтон представила спроектированный сад под названием «Назад к природе».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как королева поздравила Кейт Миддлтон с восьмой годовщиной свадьбы с принцем Уильямом.

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