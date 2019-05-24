Малышка или Резеда? Принц Уильям рассекретил домашнее прозвище дочери

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Пользователи спорят о том, как именно наследник британского престола назвал четырехлетнюю принцессу Шарлотту.

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Фото, видео: Instagram @kensingtonroyal

Члены королевской семьи Великобритании давно стали любимцами всего мира — за их жизнью с упоением следят миллионы людей. Новое видео с участием принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их детей вызвало у пользователей социальных сетей особенный интерес — ведь на нем будущий британский монарх раскрывает домашнее прозвище четырехлетней принцессы Шарлотты.

На записи, опубликованной в официальном Instagram-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских, принц Уильям общается со своими детьми во время прогулки по недавно открывшемуся саду «Назад к природе». Семья проводит время рядом с качелями-тарзанкой. В какой-то момент наследник престола тоже решает прокатиться и просит дочь подтолкнуть его. Однако обращается к девочке не по имени, а используя домашнее прозвище юной принцессы.

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Пользователи активно спорят о том, что именно произнес принц Уильям. Больше всего слово похоже на Mignonette. Однако даже в этом случае возможны разночтения. С английского это слово переводится как «резеда» — часть юзеров полагает, что это слово по отношению к Шарлотте Кейт и Уильям используют из-за красивого цветения растения. Но не стоит упускать из виду и то, что сам Уильям в совершенстве владеет французским — в этом языке существует слово mignon, что означает «маленький» или «милый».

Также стоит отметить, что это не первые кадры семейной прогулки герцога и герцогини Кембриджских в парке, которые вызвали особенно бурную реакцию. Ранее 5-tv.ru писал о том, что фотография Кейт Миддлтон в джинсах повергла всех поклонников в восторг.

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