В ночь на 25 мая в Республике Дагестан произошло серьезное землетрясение, передает ТАСС. Сначала подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы в пригороде Махачкалы. Очаг сейсмической активности залегал на глубине десять километров. Через некоторое произошло второе землетрясение магнитудой 2,3. Колебания ощущались в Буйнакском районе.

Местные жители опубликовали в социальных сетях последствия подземных толчков.

«Перепугались не на шутку», — сообщают дагестанцы.

В экстренных службах республики сообщили, что обошлось без жертв и серьезных разрушений. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о землетрясении на Филиппинах, которое привело к разрушениям и человеческим жертвам.