Умер Марри Гелл-Манн. Нобелевский лауреат основавший кварковую теорию

Марри Гелл-Манн, получивший в 1969 году Нобелевскую премию по физике, скончался на 90-м году жизни в США. Как отмечает телеканал RT, Гелл-Манн известен как основатель кварковой теории. Он первым предположил существование фундаментальных частиц — кварков, позднее его гипотеза была доказана рядом научных экспериментов.

О смерти Гелл-Манна сообщил Институт Санта-Фе в США, у истоков которого стоял этот американский ученый. Кроме физики, Гелл-Манн интересовался лингвистикой и экологией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался выдающийся ученый-атомщик Ярослав Штромбах.