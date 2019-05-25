Видео: В России появился прибор, способный убаюкать любого

Каждый хотя бы раз сталкивался с проблемой бессонницы. В мире существует масса способов все-таки заставить себя уснуть, однако все они в той или иной мере являются «обманом» мозга. Российские ученые создали специальное приспособление, которое позволяет уснуть без снотворных препаратов и счета овец.

О разработке рассказал доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Михаил Полуэктов. Как пояснил эксперт, человек засыпает, когда в правильное соотношение входят три системы мозга — активирующая, тормозящая и система внутренних часов. Гаджет, над созданием которого трудятся специалисты Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, призван привести эти системы в равновесие у засыпающего человека.

Прибор представляет собой небольшой черный куб — его грань достигает всего десяти сантиметров. Внутри куба находятся три катушки, на которые подается импульсный ток — таким образом формируется электромагнитное поле, которое благотворно влияет на мозг человека и регулирует работу необходимых систем.

В настоящее время прибор уже испытан на группе добровольцев без проблем со здоровьем. Однако будет ли разработка эффективна в борьбе с хронической бессонницей, учены только предстоит выяснить.

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