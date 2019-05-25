Нетрезвый мужчина открыл стрельбу у бара «Все хорошо» в Петербурге

Жители Приморского района в Петербурге в ночь на субботу, 25 мая, были разбужены выстрелом. Нетрезвый мужчина из охотничьего ружья расстрелял дверь в баре «Все хорошо» на Богатырском проспекте Северной столицы. Как выяснили прибывшие на место происшествия полицейские, стрельбе предшествовала ссора в питейном заведении. Когда у мужчины кончились аргументы, он сходил домой за ружьем, правда, к его моменту его возвращения бар уже был закрыт, поэтому он решил «выпустить пар», выстрелив в дверь.

В результате стрельбы никто не пострадал.

Правоохранители изъяли у стрелявшего охотничье ружье FAUSTI STEFANO и несколько патронов к нему, один из которых был стрелянный.

В отношении мужчины избрана мера пресечения подписка о невыезде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как мужчина ночью устроил стрельбу из автомата в Красносельском районе Санкт-Петербурга.