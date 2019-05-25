Болельщики поддерживают участников полуфинальной серии чемпионата мира по хоккею с шайбой 2019, проходящем в Словакии. Фанаты собираются в местах традиционного массового боления, а в столице — в специально организованной фан-зоне. В Санкт-Петербург приехали гости из соседней Финляндии, чтобы тоже поболеть за своих, а может быть и за наших.

Корреспонденты МИЦ «Известия» в Москве и Петербурге присоединились к болельщикам, чтобы в прямом эфире увидеть и ощутить все спортивные эмоции.

Первый полуфинальный матч в котором за выход в финал сразятся сборные России и Финляндии, встреча начнется в 16.15 по московскому времени.

Во второй игре путевку в финал разыграют команды Канады и Чехии, эта игра стартует в 20.15 по Москве.

Специалисты опасаются делать однозначные прогнозы на то, какие команды в итоге станут биться за золото в финале — все четыре сборных привезли достойные составы и своей игрой по ходу турнира не раз демонстрировали заявку на чемпионство.

Россия, к слову, до настоящего момента не проиграла ни одной встречи в турнире, в отличие от финнов, уступивших дважды на групповой стадии.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение в первой паре — сборной России, во второй — ожидаемо — сборной Канады.

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