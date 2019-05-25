Live: Болеем за наших! — Любители хоккея поддерживают участников полуфиналов ЧМ-2019

, 16:09 Live 60

В специально организованных пространствах в Москве и Санкт-Петербурге собрались любители канадского хоккея, чтобы поболеть за своих. Причем, не только за россиян.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Болельщики поддерживают участников полуфинальной серии чемпионата мира по хоккею с шайбой 2019, проходящем в Словакии. Фанаты собираются в местах традиционного массового боления, а в столице — в специально организованной фан-зоне. В Санкт-Петербург приехали гости из соседней Финляндии, чтобы тоже поболеть за своих, а может быть и за наших.

Корреспонденты МИЦ «Известия» в Москве и Петербурге присоединились к болельщикам, чтобы в прямом эфире увидеть и ощутить все спортивные эмоции.

Первый полуфинальный матч в котором за выход в финал сразятся сборные России и Финляндии, встреча начнется в 16.15 по московскому времени.

Во второй игре путевку в финал разыграют команды Канады и Чехии, эта игра стартует в 20.15 по Москве.

Специалисты опасаются делать однозначные прогнозы на то, какие команды в итоге станут биться за золото в финале — все четыре сборных привезли достойные составы и своей игрой по ходу турнира не раз демонстрировали заявку на чемпионство.

Россия, к слову, до настоящего момента не проиграла ни одной встречи в турнире, в отличие от финнов, уступивших дважды на групповой стадии.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение в первой паре — сборной России, во второй — ожидаемо — сборной Канады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самой крупной победе сборной за всю историю российского хоккея.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.61
0.12 72.32
0.48
Гороскоп на 25 мая: Девы, правильно разыграйте карты!

Последние новости

16:35
Сын Рудковской отказывается фотографироваться без гонорара — видео
16:09
Live: Болеем за наших! — Любители хоккея поддерживают участников полуфиналов ЧМ-2019
15:56
Россия ответила на решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе
15:38
На Балтийском заводе Петербурга спущен на воду атомный ледокол «Урал»
15:15
Звезда «Обитаемого острова» попал в лечебницу из-за нескромного предложения
14:52
Кадеты из США научились управлять танком Т-64 в Узбекистане — видео
14:38
Морской трибунал ООН потребовал от России и Украины отчеты по инциденту в Керченском проливе
14:23
Нетрезвый мужчина открыл стрельбу у бара «Все хорошо» в Петербурге
14:08
Видео: в Уфе сотрудник МЧС напал на соседку по даче из-за курицы
13:40
Беглов выставит свою кандидатуру на пост губернатора Санкт-Петербурга
13:33
Кристина Орбакайте поделилась секретом счастливого брака
13:08
Фото: сын актрисы Васильевой ослеп на один глаз из-за диет
12:51
«Паровозик» из спутников Илона Маска сняли жители Нидерландов — видео
12:35
Более 200 судов пройдут парадом по Неве в Петербурге
12:20
Президент США Дональд Трамп прибывает с визитом в Японию
11:56
Видео: Загитова и Медведева оказались в центре землетрясения во время тренировки
11:36
Автобус со строителями загорелся в Петербурге — видео
11:21
Видео: В России появился прибор, способный убаюкать любого
11:05
«Это невозможно»: Седокова против романов с мужчинами на 10 лет старше
10:48
Выстрел в ногу: на Украине заговорили о зависимости от торговли с Россией

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала «Марафон добра» вошел в каталог «Лучшие социальные проекты России»

«Лучшие социальные проекты России» — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и выявление лучших практик гражданской активности. Проект Пятого канала был представлен Экспертному жюри в категории «Социально-ответственные СМИ».

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама