Замглавы администрации Балашихи задержан за взятку в четыре миллиона рублей

В Подмосковье за взятку задержан и позднее помещен под стражу замглавы администрации города Балашиха. Как сообщает СК РФ, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, чиновник в течение почти года получал от генерального директора местной строительной компании деньги за покровительство при заключении контракта на ремонт и обслуживание дорог, а также за отсутствие проверок качества проводимых работ.

В рамках уголовного дела следователи продолжают сбор доказательной базы. Проведены обыски, устанавливаются должностные лица, которые могут быть причастны к данному преступлению.

Обстоятельства произошедшего уточняются.