В Эквадоре задержали россиянку с 32 игуанами в чемодане

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 40 0

Женщину подозревают в незаконной торговле дикими животными.

В Эквадоре задержали россиянку с 32 игуанами в чемодане

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Полиция Эквадора сообщила о задержании россиянки с 32 игуанами в чемодане

В столице Эквадора Кито полиция задержала гражданку России, которая перевозила в багаже 32 морские игуаны с Галапагосских островов. Об этом сообщили представители эквадорской полиции в соцсети X.

Операцию провели совместно с прокуратурой и природоохранными органами. Россиянку задержали по подозрению в незаконной торговле дикими животными. Полиция не уточнила, откуда именно были вывезены игуаны и куда женщина намеревалась их везти.

Морские игуаны являются эндемичным видом Галапагосских островов и охраняются законом. В полиции подчеркнули, что диких животных необходимо защищать, а не превращать в объект незаконной торговли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калининградской области таможенники задержали россиянку, которая спрятала в подкладке куртки 116 живых ящериц. Женщина планировала пересечь границу с Польшей и отправить рептилий в Германию, но была остановлена при досмотре.

Рептилий расфасовали по мешочкам от трех до пяти особей в каждом, документов на них у женщины не оказалось. Контрабандистка призналась, что везла груз за вознаграждение, но имя заказчика называть отказалась. Ящериц передали в центр помощи, а на «курьера» наложили штраф.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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