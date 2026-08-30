Без телефонов, но с дополнительными каникулами: что изменится в школах РФ

В школах России введут оценки за поведение

Начало нового учебного года всегда волнительный момент, тем более что Минпросвещения не дает скучать и приготовило сюрпризы. Начнем с приятного: у первоклассников появятся дополнительные каникулы — на неделю в середине третьей и самой длинной четверти. Далее то, что уже касается всех: как говорится, по многочисленным просьбам родителей, гаджеты в школе запретят, можно сказать, снова, потому что были поправки в Федеральный закон «Об образовании», а теперь появился ведомственный приказ. Что меняется? По сути, разъясняется: то было просто нельзя, а теперь прописано, как именно нельзя. На уроках — совсем нельзя, на переменах — на усмотрение школы. Кстати, школы должны будут определить, куда все-таки девать гаджеты во время учебного процесса: то ли в портфель, то ли в сейф, то ли еще куда.

По программе: обществознания станет меньше, предмет уходит из шестых-восьмых классов, освободившиеся часы отдают истории. Пятиклассники начинают изучать духовно-нравственную культуру России. Где есть кадры, вводят арабский язык как второй иностранный.

Отдельная история — ОБЖ. Один предмет разделили на два: безопасность жизнедеятельности — правила в городе, на дороге, в сети, при ЧС. А для восьмых и десятых классов вводят начальную военную подготовку: основы обороны, первую помощь при ранениях. Раньше это было частью факультатива, теперь отдельная дисциплина со своими часами. Время диктует.

Еще новшество — оценки за поведение. В качестве эксперимента, но зато везде, по десять школ в каждом регионе. Система «светофор» — поведение может быть образцовым, допустимым, недопустимым.

И наконец, самое интересное, искусственный интеллект заходит в школу сразу с двух сторон. Ученикам со второй четверти пятого класса введут внеурочный курс, сокращенно, я бы его назвал, «ИИ и ИБ» — «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Почему со второй четверти? Потому что в первой нейросети будут изучать сами учителя, почти четверть всех педагогов страны должны пройти ускоренный онлайн-курс с зачетом.

Но наступление новых технологий делает профессию учителя только ценнее — успокоил педагогов президент на встрече в стенах Московского педуниверситета:

«Огромное поле для того, чтобы использовать эти информационные ресурсы у любого человека и в том числе у малышей. Но разобраться в этом огромном информационном поле — вот в чем задача учителя, — помочь молодому человеку найти то, что важно, отделить зерна от плевел. Вот что важно», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.