Известные украинские поп-исполнители Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу. Этого события фанаты ждали уже несколько лет. Видеороликами с торжественного мероприятия пара поделилась в Instagram. Трогательные и забавные кадры сразили не одну сотню поклонников, а у некоторых даже вызвали зависть — настолько искренне знаменитости выражали чувства друг к другу.

После завершения банкета пара отправилась в медовый месяц. Куда именно — пока не ясно, однако уже известно, что на собственном самолете. Как пишет «Обозреватель» со ссылкой на окружение звезд, Потап подарил своей супруге воздушное судно в день свадьбы. Каменских не могла сдержать эмоций от такого роскошного подарка.

На страницах артистов в соцсетях появились кадры с борта лайнера. Поклонники сделали вывод, что певице чрезвычайно повезло. Фанаты пожелали молодоженам счастья и признались, что мечтают о такой пышной церемонии, какую удалось организовать исполнителям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел второй день свадьбы Насти Каменских и Потапа.