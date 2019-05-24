Новоиспеченные супруги Настя Каменских и Потап продолжают праздновать свою свадьбу. Второй день торжественного события они провели более скромно в кругу самых близких людей.

На своей странице в Instagram в разделе «сторис» Настя Каменских выложила видео, на котором показала самые яркие моменты продолжения праздника. На кадрах видно, как под всеобщее «горько» молодожены в повседневной одежде нежно целуются, прикрывшись рукой.

Дочь Александра Серова впервые после свадьбы показала мужа — видео и фото

Далее все собравшиеся поют за столом украинские песни, включая бессмертный хит, который исполняла София Ротару «Червона рута».

Настя Каменских и Потап поженились 23 мая. Роскошная свадьба прошла под Киевом в одном из ресторанных комплексов. Гостей в ходе торжества развлекали сами молодожены и приглашенные гости — Тина Кароль и Верка Сердючка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему брак Потапа и Насти Каменских может быть неудачным.