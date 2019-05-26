Неизвестный напал на племянника экс-министра обороны Пакистана в Москве

Дерзкое преступление в Москве: неизвестный мужчина напал на гражданина Пакистана Навида Сикандера, избил его, отобрал 300 долларов и скрылся в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что пострадавший — племянник бывшего министра обороны Пакистана Хаваджа Асифа.

Как сообщил 5-tv.ru второй дядя пострадавшего Навида, Максуд Бат племянник приехал в Россию помогать ему по бизнесу, и в тот злополучный день он поехал из офиса в сторону метро. Его остановил неизвестный мужчина и начал бить. Навид успел сфотографировать нападавшего.