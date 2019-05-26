«Мне 50!»: Анжелика Варум отметила юбилей дерзким фото

, 17:59 Фото 173

Фотографией в смелом образе певица поделилась в соцсетях.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @avarum

В воскресенье, 26 мая, свое 50-летие празднует певица Анжелика Варум. Круглую дату Заслуженная артистка РФ отметила публикацией, восхитившей подписчиков.

На снимке, который появился в Instagram Варум, Анжелика запечатлена в белоснежном брючном костюме. Артистка радостно кричит, подняв вверх кулак.

«Мне 50! Полвека за плечами. Сколько бы еще не отвела судьба, пусть рядом остаются мои родные, близкие и друзья. Мамочка, с праздником тебя!», — подписала кадр певица.

Поклонники Варум в комментариях отметили, что артистка выглядит гораздо младше своих лет, а ее идеальной фигуре могут позавидовать многие юные девушки. Также фанаты упомянули и ее отношения с супругом — пара Анжелики Варум и Леонида Агутина до сих пор остается одной из самых крепких и романтичных на российской эстраде.

Instagram @agutinleonid

Агутин между тем тоже посвятил публикацию юбилею супруги — теплые слова артиста растрогали почитателей творческой пары.

«Это мой праздник! Это меня судьба наградила таким человеком! Не очень понимаю за что. И не очень уверен, что заслуженно. Но уже более 20 лет я рядом. Рядом с ней, с невероятной женщиной», — рассказал Агутин о своих чувствах.

Ранее 5-tv.ruписал о том, что Анжелика Варум поделилась с поклонниками секретом счастливого брака с Агутиным.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.61
0.12 72.32
0.48
Гороскоп на 26 мая: прогоните демонов, Водолеи!

Последние новости

18:29
В День города в Петербурге установлен мировой рекорд — видео
18:14
Маркл отказалась обедать с «женоненавистником» Трампом на официальном приеме
17:59
«Мне 50!»: Анжелика Варум отметила юбилей дерзким фото
17:36
Фото: ЧП произошло в самолете, которым летела Рита Дакота с дочерью
17:09
«Прям невеста» — Ани Лорак удивила свадебным образом на музыкальной премии
16:52
«С ним можно идти в разведку»: Герелло о личном опыте общения с Бегловым
16:35
Задача на умножение: школьникам в России не хватает мест в классах
16:19
Участие президента Зеленского в «Лиге смеха» расценили как агитацию перед выборами в Раду
15:54
Решение гамбургского трибунала по украинским морякам не повлияет на интересы РФ
15:36
«Апокалипсис»: Семенович изменила голос и рассказала о проблемах на концерте
15:23
Видео: 7 смертельно опасных состояний для женщин
15:14
Коломойский призвал Зеленского поступить как Греция и объявить дефолт
14:58
Неизвестный напал на племянника экс-министра обороны Пакистана в Москве
14:40
Видео: в Литве задумались о смягчении диалога с РФ
14:33
Дочь Сталлоне сразила Канны своей красотой — фото
14:25
Не менее 650 человек были эвакуированы после взрыва в жилом доме в Германии
14:21
На Москву надвигается аномальная жара
14:11
Национальная политика и мир в городе — приоритет команды Беглова
13:52
«Самые близкие люди»: беременная дочь Хворостовского поделилась фото со свадьбы
13:38
Видео: На сотрудника ГИБДД напали с ножом и дробовиком

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала «Марафон добра» вошел в каталог «Лучшие социальные проекты России»

«Лучшие социальные проекты России» — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и выявление лучших практик гражданской активности. Проект Пятого канала был представлен Экспертному жюри в категории «Социально-ответственные СМИ».

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама