«Мне 50!»: Анжелика Варум отметила юбилей дерзким фото

В воскресенье, 26 мая, свое 50-летие празднует певица Анжелика Варум. Круглую дату Заслуженная артистка РФ отметила публикацией, восхитившей подписчиков.

На снимке, который появился в Instagram Варум, Анжелика запечатлена в белоснежном брючном костюме. Артистка радостно кричит, подняв вверх кулак.

«Мне 50! Полвека за плечами. Сколько бы еще не отвела судьба, пусть рядом остаются мои родные, близкие и друзья. Мамочка, с праздником тебя!», — подписала кадр певица.

Поклонники Варум в комментариях отметили, что артистка выглядит гораздо младше своих лет, а ее идеальной фигуре могут позавидовать многие юные девушки. Также фанаты упомянули и ее отношения с супругом — пара Анжелики Варум и Леонида Агутина до сих пор остается одной из самых крепких и романтичных на российской эстраде.

Instagram @agutinleonid

Агутин между тем тоже посвятил публикацию юбилею супруги — теплые слова артиста растрогали почитателей творческой пары.

«Это мой праздник! Это меня судьба наградила таким человеком! Не очень понимаю за что. И не очень уверен, что заслуженно. Но уже более 20 лет я рядом. Рядом с ней, с невероятной женщиной», — рассказал Агутин о своих чувствах.

Ранее 5-tv.ruписал о том, что Анжелика Варум поделилась с поклонниками секретом счастливого брака с Агутиным.