Видео: Следком не нашел следов избиения у умершего в СИЗО заключенного

Следственный комитет не нашел следов избиения у заключенного Алексея Сидякина, который погиб в СИЗО. Предполагалось, что мужчина мог умереть из-за нанесенных ему травм.

Сидякин погиб 18 апреля 2019 года в СИЗО в Ярославле. Согласно результатам проверки СК, из жизни заключенный ушел самостоятельно.

«В соответствии с медицинскими показаниями осужденный был этапирован в клиническую больницу номер два для оказания необходимого лечения», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте регионального УФСИН Ярославской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в США задержан россиянин — его обвиняют в попытке приобрести секретную документацию.