В Петербурге аварийно приземлился лайнер китайской авиакомпании

В петербургском аэропорту «Пулково» совершил аварийную посадку пассажирский самолет Hainan Airlines. Airbus A330 благополучно приземлился на одном двигателе, никто из экипажа и 251 пассажира не пострадал.

Командир борта запросил аварийную посадку в связи с отказом одного из двигателей при заходе на посадку. Все службы «Пулково» сработали оперативно, работа воздушной гавани не была нарушена, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. К приему аварийного борта на земле все экстренные службы были наготове.

Как стало известно 5-tv.ru, пассажиры обратили внимание, что один из двигателей заискрил. Система пожаротушения сработала штатно.

Для выяснения всех обстоятельств авиаинцидента на место прибыли следователи Следственного комитета на транспорте по СЗФО.

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