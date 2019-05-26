Видео: СК РФ выясняют обстоятельства авиаинцидента с самолетом в Пулково

Следственный комитет РФ проводит проверку в связи с инцидентом в аэропорту Пулково, 26 мая. Пассажирский самолет Airbus A330, летевший из китайского Пекина в Санкт-Петербург, приземлился с одним работающим двигателем.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

В настоящий момент следователи работают на месте происшествия. Им предстоит выяснить все обстоятельства этого инцидента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в петербургском аэропорту «Пулково» совершил аварийную посадку пассажирский самолет Hainan Airlines. Airbus A330 благополучно приземлился на одном двигателе, никто из экипажа и 251 пассажира не пострадал.

К приему аварийного борта на земле все экстренные службы были наготове.