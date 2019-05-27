Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» оценил экономические потери от противостояния с Россией. По его словам, киевские власти терпят большие убытки в то время, как могли бы иметь огромную прибыль от транзита через территорию Незалежной поездов из Китая в Европу.

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Евгений Червоненко подчеркнул, что сейчас весь доход получает Белоруссия, и все это происходит из-за конфликта с Россией.

« Мы должны были пустить поезд контейнерный из Словакии в Китай, он стоял уже со стороны Словакии загруженный. 7 марта 2014 года президент Янукович должен был помахать ему в Киеве платочком, но произошла революция. А сегодня, по нашим кодам, по нашей схеме, из Китая только в неделю ходят 75 поездов через Белоруссию », — заявил Евгений Червоненко.

Бывший министр транспорта отметил, что многие предприниматели в Европе недоумевают по поводу позиции украинской власти.

«Меня подозвал один, известный в мире логистики, в Париже, говорит: „Жень, скажи, у вас совсем с головой не дружат?“. И показал расчеты, которые легли в официальный отчет. Через пять лет, если мы снимем вопросы с Россией и сделаем взаимовыгодный „Шелковый путь“, доход Украины повысится до 30 миллиардов долларов», — добавил политик.

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