Вратарь Василевский вошел в символическую сборную чемпионата мира по хоккею

27 мая в Москву возвращаются члены российской сборной по хоккею. На чемпионате мира, который проходил в Словакии, они заняли третье место.

В борьбе за бронзу наши хоккеисты обыграли по буллитам команду из Чехии. Особо отличился вратарь российской сборной Андрей Василевский.

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Он признан не только лучшим голкипером чемпионата, но и вошел в состав символической сборной мира.

По итогам сборная России поднялась на вторую строчку рейтинга команд планеты. Ну, а победителями нынешнего чемпионата стала сборная Финляндии, одолевшая канадцев со счетом 3:1.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Василевский, Кучеров и Гронек признаны лучшими игроками чемпионата мира по хоккею-2019.