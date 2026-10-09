Умер чемпион СССР и заслуженный тренер России по каратэ Омар Муртазалиев

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 15 0

Чемпиону СССР по боевому искусству было 63 года.

Умер заслуженный тренер России Омар Муртазалиев

Фото: ВКонтакте/ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ РОССИИ

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Чемпион СССР по каратэ и заслуженный тренер России Омар Муртазалиев скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщила Федерация каратэ России.

«Федерация каратэ России с прискорбием сообщает, что 9 октября после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни чемпион СССР по каратэ, заслуженный тренер России, главный тренер национальной сборной (до 2019 года) Омар Муртазалиев», — говорится в сообщении организации.

За время своей профессиональной деятельности он воспитал более 20 мастеров спорта международного класса и 35 мастеров спорта. 

В Федерации каратэ России также отметили, что тренер внес значительный вклад в развитие данного боевого искусства в стране, несмотря на сложный для него период жизни. Организация выразила соболезнования родным и близким Муртазалиева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Василий Попов скончался 3 октября на 79-м году жизни. Сообщение о его смерти руководство Новомосковского филиала Тульского академического театра драмы имени М. Горького опубликовало 6 октября.

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