Стало известно, сколько заработали авторы каналов в «Макс» после запуска донатов

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 29 0

Новая функция стала доступна в начале октября, и тысячи владельцев каналов уже воспользовались ей.

Авторы каналов в «Макс» заработали более 1,5 миллионов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В мессенджере «Макс» авторы каналов смогли заработать около 1,5 миллиона рублей

Около четырех тысяч авторов публичных каналов в национальном мессенджере «Макс» получили более полутора миллионов рублей благодаря донатам в первые дни после запуска функции. Об этом рассказал генеральный директор мессенджера Фарит Хуснояров.

«На днях мы запустили систему донатов: ей воспользовались уже 4 тысячи и в первые же дни заработали полтора миллиона рублей», — сказал Хуснояров.

По его словам, мессенджер представляет собой привлекательную площадку для запуска информационных и коммерческих проектов благодаря активности аудитории.

Функция донатов стала доступна владельцам каналов 1 октября. Чтобы подключить ее, необходимо воспользоваться ботом «VK Донаты» в мессенджере, запустить его и добавить в подписчики своего канала, назначив администратором. Затем автору нужно указать реквизиты для получения средств, разместить публикацию со ссылкой на поддержку и закрепить ее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ежедневная аудитория национального мессенджера МАКС превысила 90 миллионов пользователей. С момента запуска приложение установили более 140 миллионов человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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