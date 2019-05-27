Лучшим вратарем, прошедшего в Словакии чемпионата мира по хоккею-2019, признан голкипер российской сборной Андрей Василевский, сообщает Championat.com. Лучшим нападающим назван форвард «красной машины» Никита Кучеров. Лучшим защитником стал игрок сборной Чехии Филип Гронек.

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Стоит отдельно отметить, что вратарь сборной России Андрей Василевский вошел в символическую пятерку чемпионата мира по хоккею -2019. Кроме него в нее попали: Филип Гронек (Чехия), Микко Лехтонен (Финляндия), Вильям Нюландер (Швеция), Якуб Ворачек (Чехия), Марк Стоун (Канада).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею. Встреча проходила в Братиславе и завершилась со счетом 3:1 в пользу финской команды, ставшей обладателем высшей награды третий раз в истории.