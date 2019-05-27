Создатели мобильных игр примут участие в турнире с призовым фондом в размере 1,4 миллиона рублей

Наградой для победителей турнира станут не только призы, но и трафик для своих проектов на игровых платформах двух крупнейших российских соцсетей. Это мероприятие проводится в рамках линейки IT чемпионатов от компании Mail.ru Group. Желающие принять участие в турнире могут подать заявку в две категории — Pro для опытных студий и New Star для начинающих разработчиков игр.

Регистрация участников проходит на официальном сайте конкурса. Заявки со ссылками на игру, загруженную в ВК или ОК, принимаются в период с 27 мая по 27 сентября. Для участия в категории New Star достаточно выслать организаторам эскизы и текстовые описания игровой механики.

Победитель в номинации Pro получит трафик на один миллион установок в одной из двух соцсетей, обладатели «серебра» и «бронзы» — на 600 и 400 тысяч соответственно. Разработчики могут адаптировать для участия в конкурсе свои проекты, ранее опубликованные на других платформах.

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Победителям в категории New Star вручат сертификат на 600 тысяч рублей, занявшим второе и третье места — на 300 и 200 тысяч рублей соответственно. За эти призы поборются те, кто никогда до этого не публиковал свои HTML-5 проекты на игровых платформах.

Кроме того, предусмотрен ряд специальных наград. Так, Одноклассники заплатят 300 тысяч рублей авторам игры с наиболее интересными и эффективными социальными механиками. Трое участников конкурса смогут стать обладателями сертификата от образовательного портала Geek Brains и пройти обучающий курс по созданию HTML5-игр, созданный совместно с ВК и ОК.