«Лахта центр» поздравил Петербург масштабной видеопанорамой с высоты 360 метров

«Лахта Центр» поздравил Санкт-Петербург, которому в понедельник, 27 мая, исполняется 316 лет, масштабной видеопанорамой города. Красочное видео снято с высоты 86-го этажа небоскреба, располагающегося на высоте 360 метров.

В видеоролик вошли 60 таймлапсов, каждый из которых снимался в течение нескольких часов в разные дни. Как заявляют авторы, в них вошли лучшие моменты из жизни Северной столицы. Например, заход в город огромных лайнеров, развод мостов и как с рассветом мегаполис встречает новый день.

Как сообщал 5-tv.ru масштабные празднования Дня города в Санкт-Петербурге прошли накануне в воскресенье. Днем на Невском проспекте состоялся «Бал национальностей» и проезд на лошадях и каретах братьев Запашных, а к вечеру небо Северной столицы озарил красочный салют, которому предшествовало 3D-шоу Эдвина Мартона на Дворцовом мосту.