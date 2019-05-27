Петербург отметил свой 316-й день рождения. Праздничное шествие в Северной столице стало поистине рекордным и вдвойне радостным для фанатов футбола.

Тысячи людей на главной улице Петербурга. День города — тот случай, когда Невский проспект объединяет всех и каждого. Ритм для шествия, да и всего праздника, задавали барабанщики: в честь дня рождения Петербурга, они установили мировой рекорд. Крещендо на Невском одновременно отбивали более пятисот человек.

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В этом году у города на Неве двойной праздник. День рождения, конечно, и чемпионство «Зенита» — самый любимый в городе клуб стал лучшим в России. Спортсмены праздновали с обычными горожанами и устроили парад — на воде. Где еще, как не в Петербурге, можно так эффектно отпраздновать победу

Чемпионство петербургского «Зенита» — стало главным спортивным подарком любимому городу. Народные гуляния по случаю дня рождения Петербурга завершились уже поздно вечером праздничной коннонадой фейерверка. Подробнее — смотрите в репортаже Кирилла Сергеева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло чествование победителей Российской премьер-лиги «сине-бело-голубых» в Северной столице.