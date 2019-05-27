Двойной праздник! Как отметили день рождения Петербурга и чемпионство «Зенита» — видео

, 8:21 Эфирная новость 68

Северная столица отметила 316-й день рождения масштабными и зрелищными гуляниями.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Ковалев Петр, Пятый канал

Петербург отметил свой 316-й день рождения. Праздничное шествие в Северной столице стало поистине рекордным и вдвойне радостным для фанатов футбола.

Тысячи людей на главной улице Петербурга. День города — тот случай, когда Невский проспект объединяет всех и каждого. Ритм для шествия, да и всего праздника, задавали барабанщики: в честь дня рождения Петербурга, они установили мировой рекорд. Крещендо на Невском одновременно отбивали более пятисот человек.

Гороскоп на 27 мая: Тельцы, ваша жизнь круто изменится!

В этом году у города на Неве двойной праздник. День рождения, конечно, и чемпионство «Зенита» — самый любимый в городе клуб стал лучшим в России. Спортсмены праздновали с обычными горожанами и устроили парад — на воде. Где еще, как не в Петербурге, можно так эффектно отпраздновать победу

Чемпионство петербургского «Зенита» — стало главным спортивным подарком любимому городу. Народные гуляния по случаю дня рождения Петербурга завершились уже поздно вечером праздничной коннонадой фейерверка. Подробнее — смотрите в репортаже Кирилла Сергеева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло чествование победителей Российской премьер-лиги «сине-бело-голубых» в Северной столице.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.61
0.12 72.32
0.48
Гороскоп на 27 мая: Тельцы, ваша жизнь круто изменится!

Последние новости

9:35
Губернатор Иркутской области экстренно госпитализирован
9:26
«Вкуснятина»: Абсолютно голая Беркова в «шоколаде» сразила подписчиков наповал
9:15
«Сюрпризы» природы: Смерч в Ростовской области, аномальные дожди в Краснодаре
8:57
Видео: пастух спалил 600 гектаров леса, пытаясь разогреть обед на костре
8:53
«Пыль улеглась» — Питт и Джоли снова нашли общий язык
8:42
В Киеве заявили о катастрофических последствиях дефолта на Украине
8:35
Бран Старк? Дима Билан показал архивное видео с последнего звонка
8:27
«Солнечный ребенок»: Монеточка в ретро-платье отдыхает на море — фото
8:21
Двойной праздник! Как отметили день рождения Петербурга и чемпионство «Зенита» — видео
8:18
Малый повзрослел — курганские родители перепели Макса Коржа и покорили сеть
8:12
У Курниковой третий ребенок? Иглесиас умилительно играет с двойняшками — видео
8:02
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у россиян — видео
7:56
Ким Кардашьян и Канье Уэст посетили концерт Селин Дион — видео
7:51
Основной этап сдачи ЕГЭ стартует в России
7:41
Видео: Зачем в аэропорту орнитологическая служба и как она работает
7:35
«Шашлычку хотите?» Сергей Лазарев у мангала обратился к поклонникам
7:27
Вратарь Василевский вошел в символическую сборную чемпионата мира по хоккею
7:17
«Проще простого»: Как уберечь рассаду от птиц и домашних животных — видео
7:11
Лайфхак! Ирина Пегова рассказала, как спорт помогает ей в творчестве — видео
7:00
Стали известны предварительные результаты голосования в Европарламент

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала «Марафон добра» вошел в каталог «Лучшие социальные проекты России»

«Лучшие социальные проекты России» — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и выявление лучших практик гражданской активности. Проект Пятого канала был представлен Экспертному жюри в категории «Социально-ответственные СМИ».

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама