Видео авто олимпийца-волейболиста Волкова, выловленного из пруда в Петербурге

, 17:13 Эксклюзивное видео 27

Теперь машина прославленного спортсмена ожидает его на штрафстоянке.

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Фото, видео: Пятый канал, instagram @volkov_alexander18

Автомобиль Audi A8 известного российского волейболиста Александра Волкова, обнаруженный в субботу, 26 мая, в Петровском пруду в Приморском районе Петербурга, теперь дожидается хозяина на штрафстоянке.

Данная иномарка является своего рода трофеем для именитого спортсмена — машину он получил в подарок за победу на Олимпиаде — 2012 в составе сборной России. Некоторое время назад в Instagram Волкова появилось фото автомобиля после тюнинга.

Instagram @volkov_alexander18

Как стало известно 5-tv.ru, найденную в воде машину подняли на сушу. На ее корпусе были якобы обнаружены пулевые отверстия, а в салоне — тряпки с пятнами бурого цвета, напоминающими кровь. Вместе с тем, в пресс-службе петербургского волейбольного клуба «Зенит» опровергли информацию о следах от пуль на кузове. Представители команды пояснили, что авто было угнано неизвестными и впоследствии обнаружено в пруду с разбитыми стеклами.

vczenit-spb.ru

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как «позолоченный» автомобиль Волкова виднеется на дне пруда.

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