Audi волейболиста «Зенита» достали из пруда в Петербурге

, 12:50 Видео 143

Александр Волков из петербургской команды не в курсе, как его автомобиль попал в водоем.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Песня, Вконтакте @КонстантинКудрявцев

Желтую Audi достали из Петровского пруда в Санкт-Петербурге в воскресенье, 26 мая. Как сообщает канал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, машина принадлежит игроку петербургского волейбольного клуба «Зенит» Александру Волкову. Позже выяснилось, что на кузове «затонувшего» автомобиля были обнаружены пулевые отверстия, а в салоне лежали тряпки бурого цвета. Рядом с Audi были задержаны двое мужчин.

Сам владелец машины не знает, как его автомобиль попал в пруд, он попросил полицию провести проверку инцидента. Сообщается, что причиненный Волкову ущерб оценивается в два миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын экс-министра сбил сотрудника ДПС в Москве, скрываясь от преследования.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.61
0.12 72.32
0.48
Гороскоп на 27 мая: Тельцы, ваша жизнь круто изменится!

Последние новости

14:15
Осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока предъявят новый иск
14:06
Звезда сериала «Султан моего сердца» нырнула в холодную воду ради кадра — видео
13:59
«Поругались из-за телевизора»: Коломойский о причинах разрыва с Порошенко
13:52
Депутат Госдумы Боярский поздравил родной Петербург песней у Ленинградского вокзала
13:43
Видео: Беспорядки и массовый побег заключенных произошли в одесской колонии
13:34
Уникальный ледокол «Урал» спущен на воду в Санкт-Петербурге
13:20
За нападение на журналиста СК РФ возбудил дело против главы района Хакассии
13:06
В Петербурге задержаны дерзкие грабители, избившие пожилую блокадницу — видео
12:59
Надземные пешеходные переходы начали монтировать над трассой «Таврида» в Крыму
12:50
Audi волейболиста «Зенита» достали из пруда в Петербурге
12:36
«Единая Россия» подводит итоги праймериз
12:21
Песков прокомментировал решение трибунала по украинским морякам
12:11
Проект «Марафон добра» на Пятом получил высокую оценку форума «Лучшие социальные проекты России»
12:04
Настя Каменских похвасталась роскошным медовым месяцем с Потапом
11:56
Видео: Российский парусник «Мир» протаранил автомобиль в порту Гамбурга
11:46
Аэростаты и яркие воздушные змеи в небе: Россия переходит на цифру
11:35
«Вот это орешек!» — Мария Горбань в открытом купальнике поразила сеть фигурой
11:18
В Госдуме хотят запретить таксистам работать сверхурочно
11:06
Видео: В центре Петербурга перекрыт переулок из-за прорыва трубы
10:59
27 мая — Общероссийский день библиотек

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала «Марафон добра» вошел в каталог «Лучшие социальные проекты России»

«Лучшие социальные проекты России» — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и выявление лучших практик гражданской активности.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама