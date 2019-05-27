Audi волейболиста «Зенита» достали из пруда в Петербурге

Желтую Audi достали из Петровского пруда в Санкт-Петербурге в воскресенье, 26 мая. Как сообщает канал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, машина принадлежит игроку петербургского волейбольного клуба «Зенит» Александру Волкову. Позже выяснилось, что на кузове «затонувшего» автомобиля были обнаружены пулевые отверстия, а в салоне лежали тряпки бурого цвета. Рядом с Audi были задержаны двое мужчин.

Сам владелец машины не знает, как его автомобиль попал в пруд, он попросил полицию провести проверку инцидента. Сообщается, что причиненный Волкову ущерб оценивается в два миллиона рублей.

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