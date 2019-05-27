Задержаны трое подозреваемых во взрыве в центре Лиона

Во Франции задержали троих человек, подозреваемых в причастности к теракту в центре Лиона.

По информации силовиков, один из них 24-летний алжирский студент. Его считают непосредственным исполнителем атаки. Вычислили преступника по записям с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как велосипедист оставил на пешеходной улице сверток. В нем оказалась начиненная гвоздями самодельная бомба с дистанционным управлением.

Так же под стражу взяты мать подозреваемого и еще один человек из его окружения. Взрыв в Лионе прогремел в минувшую пятницу, 24 мая. По последним данным, в результате теракта пострадали тринадцать человек. Экспертиза показала, что в Лионе использовался тот же тип взрывчатки, что в парижских и брюссельских терактах.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места взрыва на улице Виктора Гюго в Лионе.