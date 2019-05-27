«Куда уходит детство?»: Дочка Пугачевой и Галкина ответила на извечный вопрос

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Елизавета знает ответ на сакраментальный вопрос из знаменитой песни «Куда уходит детство?». Юморист разместил в Instagram ролик, на котором пятилетняя девчушка с удовольствием качается на качелях.

За кадром Примадонна напевает припев из своего хита и интересуется у дочки, знает ли она то волшебное средство, чтобы взрослому оставаться внутри отчасти ребенком. На это Лиза признается, что в курсе такого средства, и это, по ее словам, ощущение радости.

В ответ Алла Борисовна благодарит Лизу за такую полезную и добрую информацию.

Ранее поклонники назвали Пугачеву «мудрой матерью», посмотрев в соцсети ее речную прогулку с детьми.